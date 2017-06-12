​Некоммерческие организации Югры научились позиционированию онлайн

Семинар «Публичный имидж НКО. Как правильно себя позиционировать онлайн» прошел в рамках IX Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске, передает «Открытый регион». Именно сотрудники центра говорили о том, как правильно себя представлять в интернет-пространстве — на семинаре учились создавать собственные сайты на портале гражданского общества Югры «Юграждани.рф», организовывать работу по продвижению организации в социальных медиа. Кроме того, отдельно была затронута тема реализации проектов с помощью Фонда президентских грантов и инструментов грантовой поддержки органов исполнительной власти Югры.

«Сегодня представители общественных организаций стали понимать, насколько важно уделять достаточное внимание позиционированию своей деятельности и формированию положительного имиджа в целом. Благодаря подобным обучающим мероприятиям, у общественников появляется возможность получать четкие рекомендации и практические советы — как сделать это наиболее эффективно», — прокомментировала директор Центра «Открытый регион» Оксана Макеева.

Об актуальности семинара говорили не только организаторы, но и участники: «Некоторые моменты ведения дискуссий, создание базы ответов для минимизации негативных моментов, новые возможности сайта «Югражданина», с помощью которых мы теперь сами можем публиковать информацию о своей деятельности без использования электронной почты, — назвал самое интересное, по его мнению, настоятель Храма Вознесения Господня в поселке Горноправдинск, член Общественной палаты Югры Евгений Кизин. — Очень полезным был блок о президентских грантах. Нам рассказали самые ключевые моменты всего процесса, в том числе, на что обращают внимание эксперты при оценке проектов».

В «Открытом регионе» напоминают, что 16 августа начнется прием заявок на второй в 2017 году конкурс грантов президента РФ для некоммерческих неправительственных организаций. А итоги первого будут объявлены 31 июля: от Югры на него заявилось 158 проектов. Всего же на поддержку некоммерческих неправительственных организаций из федерального бюджета выделяется 4,32 миллиарда рублей.