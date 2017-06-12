​Ручных дел мастера соберутся в Ханты-Мансийске

Аллея Мастеров вновь заработает в Ханты-Мансийске: стать участником третьей народной выставки-продажи изделий ручной работы может каждый. Как передает департамент общественных и внешних связей региона, теперь акция будет проходить в новом формате — в рамках летнего городского Пикника, что стало возможным благодаря грантовой поддержке Конкурса молодежных проектов, который ранее завершился в Ханты-Мансийске. Деньги, полученные на конкурсе, организаторы планируют потратить на благоустройство плозадки: они по-новому оформят ее и снабдят новым оборудованием.

Цели у площадки — благотворительные: «Аллея — это не просто выставка-продажа handmade изделий, это еще и благотворительность, и бесплатные мастер-классы, — прокомментровала автор проекта Кристина Петелина. — Каждый мастер отдает 15 процентов от продаж для помощи детям, нуждающимся в оперативном лечении. Проект уже объединил более сорока мастеров города. И теперь нам предстоит новый уровень организации – будем проводить выставки, ярмарки ручного творчества как отдельные мероприятия и увеличивать присутствие мастеров на разных городских и окружных событиях».

Напомним, что аллея будет работать во время мероприятия ПикникХМ: он развернется 15 июля.