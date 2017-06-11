​В Белоярском районе завершился конкурс среди поселений

Лучшие поселения Белоярского района получили дипломы и денежные призы по иогам проходившего в районе конкурса. Квк передает департамент общественных и внешних связей, первое место заняд Казым, второе Сосновка, третье — Лыхма.

Поселения соревнуются не впервые: конкурс проводится ежегодно с 2011 года и служит хорошим стимулом для глав поселений, посколькуо вместе с дипломами присуждаются и денежные призы. Так, за первое место Казым получил больше 800 тысяч рублей, которые потратят на багоустройство: в частности, власти планируют воздвигнуть памятник землякам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны.

«Казым уже определился с памятником, — говорит глава района Сергей Маненков. — Лыхма потратит свои полмиллиона на лыжную трассу. Дело за жителями Сосновки».