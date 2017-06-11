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​IX Международный IT-форум посетили студенты университетов Великобритании

Сразу несколько студентов из ведущих вузов Великобритании посетили завершившийся недавно в Ханты-Мансийске IX Международный IT-форум, сообщает «Открытый регион». Михаил Кисляк, Валерий Згонников, Дарья Петрова рассказали изданию о впечатлениях от Ханты-Мансийска и от работы форума.

«Сегодня в Англии много студентов, для которых родной язык — русский, — говорит Михаил Кисляк, который возглавляет Альянс русскоговорящих сообществ Великобритании. — Но сложившаяся ситуация, в первую очередь, политическая оставляет их в информационном вакууме по отношению к России. Если и появляется какая-то информация о нашей стране, то она совершенно далека от истины. После нескольких лет учебы, это становится настоящей проблемой. Поэтому мы решили восполнить этот пробел и создать организацию, которая бы объединила молодых соотечественников. Мы приглашаем русскоговорящих студентов на встречи, лекции, где формируем положительный образ России в молодежной среде. Наша работа оказалась востребованной. Сегодня в Альянс входят порядка трех тысяч человек. Мы делимся информацией, впечатлениями, поддерживаем друг друга, создаем среду, в которой каждый может свободно общаться». По словам Михаила, Ханты-Мансийск непрерывно удивляет: «Мы ехали в город, расположенный где-то в тайге, готовились к «встрече с медведями» на улицах, а вместо этого мы увидели восхитительное место. Инфраструктура, архитектура, подходы в организации обустройства — все на высочайшем уровне. Сразу видна работа власти, ее забота и внимание к людям. Наши стереотипы по поводу Севера разрушены полностью. Причем, отмечу, что в свободное время мы передвигались без сопровождения, самостоятельно гуляли по улицам. То, что мы увидели, трудно описать. Невооруженным глазом видно, что имеющиеся у региона ресурсы направлены в правильное русло».

Помимо удивлений, студенты вузов Британии успели также обновить контакты и построить планы на сотрудничество с коллегами из Югры: «Мы планируем создать институт практик, чтобы приглашать ребят, которые обучаются в Великобритании, в Россию, чтобы они знакомились с экономическими реалиями страны, готовили почву для своего возвращения, искали свои места. После приезда на Родину они должны быстро и эффективно входить в систему», — отметил Михаил Кисляк.

«Приходит время, когда понимаешь, что, оказывается, и не так уж «сладко» в «старушке-Европе», — отвечает Валерий Згонников на вопрос — что же тянет студентов в Россию. — Ты видишь, что ты здесь не свой и своим никогда не станешь. После выхода Великобритании из Евросоюза жизнь там для иностранцев стала и вовсе тяжелой. Сегодня нет и речи о нормальном трудоустройстве для приезжих». Дарья Петрова поддерживает коллегу, отмечая, что работаьт по специальности выгодно именно в России: «Поскольку я будущий строитель, и моя спецификация как раз касается этого направления, мне было очень интересно узнать, как это работает в России. Мне рассказали о практиках, которые применяются в Югре, о точечном подходе к каждому проекту, как действует проектный менеджмент на государственном уровне. Еще я узнала, что Югра лидирует в этой сфере среди российских регионов. Так я оказалась здесь. Не буду повторять ребят, но Ханты-Мансийск удивил, поразил и влюбил в себя! Здесь колоссальный потенциал для развития, мы готовы предложить Югре свои знания и возможности, чтобы совместно достигать еще больших успехов. Уверена, что поток будущих выпускников британских вузов в Югру обеспечен! Думаю, что не только русских, но и молодых англичан заинтересует то, что происходит в Югре. Мы хотим показать им настоящую, успешную, процветающую Россию».


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Сегодня в 13:34, просмотров: 60, комментариев: 0


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