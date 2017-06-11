​Число фермеров в Югре растет

За пять лет в Югре выросло количество фермерских и крестьянских хозяйств: по данным департамента общественных и внешних связей окргуа, оно увеличилось в 1,3 раза. Ведомство ссылается на предварительные итоги проведенной в 2016 году Всероссийской сельскохозяйственной переписи: по ней, сейчас в ХМАО насчитывается 794 таких хозяйства.

«Можно с уверенностью отметить, что с задачами и целевыми показателями, которые перед нами стояли, мы справились, — прокомментировал итоги 2016 года заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев. — Сложная экономическая ситуация, в которой пришлось работать сельскому хозяйству, на мой взгляд, сыграла положительную роль, дала толчок для развития отечественного товаропроизводителя в части агропромышленного комплекса».

Если говорить о цифрах, то индекс производства продукции сельского хозяйства за 2016 год в сопоставимых ценах к 2015 году в Югре составил 104 процента, по растениеводству 107 процентов, по животноводству — 101 процент. Отметим, что ныне в округе действует госпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе в 2016–2020 годах».