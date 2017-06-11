​Сезон молодежных трудовых отрядов открыт в Ханты-Мансийске

Благоустройством Ханты-Мансийска займутся 230 подростков: в городе открыли летний сезон молодежных трудовых отрядов, о чем сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Первый рабочий день молодежи пришелся на Всемирный день охраны окружающей среды: его отпраздовали Всероссийской экологической акцией «Чистый двор» и окружной экологической акцией «Человек и природа» — собрали собрали сухую листву и подмели дорожки в нескольких столичных парках и на центральной площади.

В течение сезона подростки будут работать по три часа в день и получат зарплату — восемь тысяч рублей. Особо отмечается, что работы ведутся под надзором командира отряда: он ответственен за безопасность, оценку труда и за воспитательную работу.

Всего за сезон предполагается обеспечить работой 600 подростков за счет средств муниципальной программы «Молодежь города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2020 годы.