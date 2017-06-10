​Юные жители Октябрьского района почувствовали себя коренными народами округа

В Центре внешкольной работы «Смена» Октябрьского района с 3 по 5 июня прошла эколого-этническая смена «Шоврие» («Зайчонок»). Как отмечает департамент общественных и внешних связей округа, целью смены стал отдых детей, укрепление здоровья и формирование личностных качеств в процессе социализации через изучение традиционного уклада жизни коренных народов Югры.

Организаторы отметили, что модель летнего оздоровительного палаточного лагеря смены «Шоврие» может быть применена для повышения уровня социализации подростков, определяется культурой воспитания народов Севера и проявляется в формировании экологической, историко-краеведческой культуры. Все три дня воспитанники лагеря участвовали в конкурсах, мастер-классах, преодолевали полосу препятствий, играли в спортивные игры — и смогли почувствовать себя представителями коренных народов Югры.