​Выставка юных художников работает в Ханты-Мансийске

До 25 июня в Государственном художественном музее Югры будет открыта выставка учащихся художественного отделения Центра искусств для одаренных детей Севера «Далекие страны» из цикла «Музейный пандус».

Как передает департамент общественных и внешних связей округа, здесь представлены лоскутное шитье, батик, резьба по дереву, — всех их объединяет тематика — мифы народов мира.

«Выставочный проект Государственного художественного музея «Музейный пандус» зарекомендовал себя как интересный и востребованный проект, — прокомментировали организаторы. — Удобное расположение выставочного зала по спирали, а также разнообразная тематика выставок позволяет делать экспозиции привлекательными для посетителей».