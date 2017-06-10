​Югра отметит День России

12 июня в Югре отмечается День России — как, впрочем, и по всей стране. По этому поводу в Ханты-Мансийске праздник начнется 12 июня в 11 часов на городской площади. Там запланирован концерт«Живи и здравствуй, город мой!». В археопарке в шесть вечера начнется огненное шоу, а также выступление барабанщиков из Челябинска — они будут участвовать в программе «Время молодых. В культурно-досуговом центре часом раньше будут ждать людей постарше на «РЕТРО-парк». Ветеранов, почетных жителей, представителей общественности будут чествовать в КТЦ «Югра-Классик» в три часа. Весь день с полудня на набережной Иртыша будут выступать театральные группы, будут работать всевозможные развлекательные площадки. А вечером — традиционный салют.

В Нижневартовске праздник встретят фестивалем национальных культур «Праздник дружбы народов», который стартует в полдень: на улице Дружбы народов появятся тнические площадки, выставки декоративно-прикладного творчества, предметов культуры и быта, костюмов народов. Как и в столице округа, главное действие развернется на набережной, здесь пройдет концерт, а в шесть вечера юным вартовчанам вручат паспорта.

Сургут, помимо Дня России, празднует еще и день города. В связи с этим отмечать будут все три дня. Так, например, сегодня на площади перед театром СурГУ с полудня откроется фестиваль национальных культур «Соцветие». 12 июня насыщенная программа будет насчитывать 17 мероприятий в разных точках города: подробности о них читайте на нашем сайте.