​Югра отчиталась о досрочном выполнении некоторых указов президента на 2017 год

В Ханты-Мансийске состоялось заседание Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности Югры: его провел первый заместитель губернатора региона Геннадий Бухтин. Участники обсудили ход реализации государственных программ округа, а также достижение целевых показателей, установленных указами президента РФ от 12 мая 2012 года.

Как отметил директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Югры Павел Сидоров, по итогам пяти месяцев исполнение расходных обязательств по программам составляет 30,8% от годовых назначений, хотя еще месяц назад этот показатель находился на уровне 23,8%.

Также Павел Сидоров заметил, что «из 25 государственных программ 24 осуществляются в плановом режиме».

Из 72 указов президента на 2017 год из уже выполнено 39 показателей, остальные 33 находятся в работе и рассчитывается, что они будут выполнены до конца года.

По словам Сидорова, набирает ускорение и строительный комплекс: «По итогам 5 месяцев в Югре введены в эксплуатацию 197,8 тысяч квадратных метров жилья. Если в начале прошлого месяца мы опережали строительную динамику 2016 года на 3,7%, то уже сейчас в округе сдано на 37% квадратных метров жилья больше, чем за период прошлого года».

Наибольшие объемы ввода жилья достигнуты в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Сургутском районе и Югорске.