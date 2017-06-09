​Валентина Матвиенко поощрила Наталью Комарову за развитие парламентаризма

Губернатор Югры Наталья Комарова получила Почетный знак «За развитие парламентаризма». Как передает департамент общественных и внешних связей округа, награду вручила председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко на II Форуме социальных инноваций регионов, который проходит в эти дни в подмосковном Красногорске.

«Почетным знаком Совета Федерации награждаются за заслуги в развитии парламентаризма в Российской Федерации, включая заслуги в обеспечении прав и свобод граждан РФ, государственном строительстве, укреплении демократии, местного самоуправления, обороноспособности и безопасности страны, формировании и реализации социальной и экономической политики, развитии межпарламентских связей и добросовестный труд», — отмечают в департаменте.

На форум отправилась делегация от Югры: ее члены выступят с докладами на дискуссионных площадках «Роль социальных инноваций в повышении качества социальных услуг и развитии человеческого капитала», «Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», «Роль бизнеса в устойчивом социальном развитии регионов», «Проектное управление и менеджмент в социальной сфере».