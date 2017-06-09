​ОКБ Ханты-Мансийска представила новую услугу — сопровождение на прием

В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска представили новый сервис для пациентов, которым требуется физическая помощь при обращении за медицинской помощью: услугу сопровождения.

Как передает окружной департамент здравоохранения, для получения помощи нужно заранее известить сотрудников больницы о дате и времени визита по телефону. После этого работники встретят пациента, если необходимо — дадут коляску или каталку. Услугой могут воспользоваться пациенты с ограниченными возможностями, пожилые люди и многодетные родители.