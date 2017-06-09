​Командные чемпионаты мира ФИДЕ пройдут в Югре в июне

Югорская шахматная академия с 16 по 27 июня принимает Командные чемпионаты мира ФИДЕ, сообщает департамент спорта региона. Так, в состязаниях примут участие 120 шахматистов из Китая, США, Украины, России, Египта, Индии, Норвегии, Турции, Польши, Грузии, Вьетнама, Азербайджана, Беларуси, — по десять команд в мужском и женском чемпионате.

«В чемпионате участвуют действующие чемпионы мира, команды, занявшие 1-3 места на последней Олимпиаде, четыре континентальных чемпиона, а также команды от организатора и номинанты президента ФИДЕ», — отмечают в департаменте.

Интересно, что рейтинг-фаворитами считаются игроки из Китая. Их основными соперниками называют российскую сборную, а также команды из Украины, Польши, США.