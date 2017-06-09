​Музей геологии, нефти и газа откроет новый сезон «Папиной школы»

Прийти в «Папину школу» могут юные жители Ханты-Мансийска: новый сезон музейной просветительской программы «Папина школа» стартует в Музее геологии, нефти и газа 9 июня.

Как передает департамент общественных и внешних связей региона, музей традиционно на летних каникулах занимает ребят «уроками». В этом году подготовлено несколько новых тем для занятий. Среди них — «Юный конструктор», который будет учить создавать модель собственного земельного участка; курсы 3D-моделирования, где воспитанники школы могут познакомиться с системой автоматизированного проектирования «Компас-3D».

Напомним, что в «Папину школу» допускаются все желающие дети и подростки от шести до 14 лет, а также их родители и педагоги.