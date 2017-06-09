​Срок подачи заявлений на должности директоров двух департаментов Югры завершается

В Югре продолжается сбор заявок от претендентов на должности директоров окружных департаментов социального развития и образования и молодежной политики: напомним, что 13 июня он завершится.

Отбор руководителей в этом году проводится в новом формате — кандидатам предстоит заявить о своем соответствии таким квалификационным требованиям, как уровень образования, стаж работы. Далее они пройдут тестирование, подвергнутся оценке общества и профессиональной среды, обсудят свое видение развития департаментов в прямом телеэфире, а в финале встретятся на собеседовании с губернатором округа Натальей Комаровой.

Требования к кандидатам указаны здесь. Заявку может оставить любой, кто им соответствует: это можно сделать по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д.31, каб.104. Имена новых директоров станут известны в июле.