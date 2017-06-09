​Выборы руководителей двух окружных департаментов продолжаются в Югре

В Югре продолжаются выборы на должности двух окружных департаментов —социального развития и образования и молодежной политики. Как передает департамент общественных и внешних связей, сейчас проходит этап подачи документов претендентами, он продлится до 13 июня.

«Мы изменили процедуру отбора кандидатов с учетом мнения общественности, — объяснила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова. — Теперь перед тем, как предстать перед профессиональным сообществом и выступить на теледебатах, они пройдут тестирование на оценку личностного и профессионального потенциала. С 19 по 21 июня состоятся конференции, где оставшиеся претенденты смогут рассказать коллегам о своем видении развития отрасли и собственных программах. После состоится голосование».

На конференции, где выступят все кандидаты, предполагается кипение страстей: «Пока общественность не определилась с выбором. Нам нужен готовый профессионал-управленец, которой сходу сможет включиться в деятельность и будет готов идти на компромиссы, не представляя интересы лишь одной стороны. Сфера регионального социального развития сложна для работы, и мы хотим сделать реальный выбор между достойными кандидатами», — отметил председатель общественного совета департамента социального развития Югры Станислав Кононенко.

Во время конференции все претенденты не только представят себя, но и ответят на все вопросы. Кандидаты, которые получат наивысшую оценку от коллег на профессиональной конференции, пройдут в следующий этап — на выступление в прямом эфире телеканала «Югра», а те, кто пройдет и его, отправятся на собеседование с главой региона Натальей Комаровой.