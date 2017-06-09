​За пять месяцев в Югре поймали почти 4,5 тысячи пьяных водителей

За 5 месяцев этого года на пьяной езде в Югре попались 4328 водителей. Из них 1066 отказались от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба окружного УМВД.

«С 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием», — напоминают стражи порядка, отмечая также, что минимальный размер наказания за пьяную езду, повлекшую смерть одного или более человек, увеличен.

«В результате проделанной работы удалось на 44,1 процента (с 73 до 43) снизить количество ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения», — отмечается в сообщении окружной Госавтоинспекции.