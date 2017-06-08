​«Лукойл» купит актив в Югре у экс-премьера Катара

Компания «Лукойл — Западная Сибирь» приобретет 99,999 процента в уставном капитале ООО «Чумпасснефтедобыча» в Югре: сделку уже одобрила Федеральная антимонопольная служба, передают «Ведомости», которые выяснили, что продавцом выступает ООО «Нефтяная геологическая компания», владельцем которого является Heritage Oil & Gas Holdings Limited, зарегистрированная на Багамах. В 2014 году эту компанию приобрела Energy Investments Global Ltd., контролируемая Al Mirqab Capital SPC, последняя, как следует из ее собственных документов, принадлежит шейху Хамаду бен Яссим Аль Тани и его семье. Шейх с 2007 по 2013 года был премьер-министром Катара, совмещая этот пост с руководством министерством иностранных дел государства.

В Югре «Чумпасснефтедобыча» владеет лицензией на разработку Западно-Чумпасского месторождения: запасы его составляют около девяти миллионов тонн нефти. Сама компания базируется в Нижневартовске.