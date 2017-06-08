​Окружная клиническая больница Югры приняла гостей из Индии

Команда трех профессоров из Индии посетила в Ханты-Мансийске Окружную клиническую больницу. Как передает пресс-служба учреждения, делегация из города Лакхнау планирует «выстроить коммуникационный мост между Медицинской аспирантурой имени Санджая Ганди в индийском городе Лакхнау и Окружной клинической больницей Ханты-Мансийска посредством телекоммуникационных технологий».

С этой целью со специалистами ОКБ общались профессор школы телемедицины и биомедицинской информатики Мишра Сародж Канта, главный профессор, заведующий кафедрой клинической иммунологии Мисра Рамнатх и старший преподаватель Мисра Уша Кант. Они посетили онкологический центр: в первую очередь их заинтересовала область хирурги, онкологии, ревматологии и нейрохирургии.

«Мы хотим учиться у вас и будем рады, если наш опыт вам будет полезен, — прокомментировал итоги визита Мишра Сародж Канта. — И это в современном мире великая ценность — всем миром работать на благо человечества. Используя современные высокие технологии, мы надеемся совместно с вами служить делу здравоохранения».