​Участники IX Международного IT-форума посетили Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

Гости и участники IX Международного IT-форума в Ханты-Мансийске накануне пообщались с воспитанниками Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва. Как сообщает департамент спорта Югры, представители МГУ, Центра компетенций и бизнес-решений «Иннопрактики» обсудили вопросы, связанные с внедрением на базе колледжа Цифровой образовательной платформы 4.0.

«Большой опыт по суперкомпьютерам накоплен в МГУ, с участием которого с сентября 2017 года Югра начинает внедрять Цифровую образовательную платформу «Образование 4.0» на базе Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва, — прокомментировала глава региона Наталья Комарова. — Предлагаю обеспечить формирование национальной системы спортивного резерва с использованием цифровых технологий. Наш регион готов совместно с Минспортом внедрить предлагаемую систему и стать федеральной экспериментальной площадкой по отработке использования цифровых технологий на всех этапах подготовки спортивного резерва».