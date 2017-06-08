​Финальный этап XVIII Конкурса профессионального мастерства специалистов системы социальных служб Югры прошел в Когалыме

В Когалыме накануне завершился финальный этап XVIII Конкурса профессионального мастерства специалистов государственной системы социальных служб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Эффективная реабилитация детей. Шаг в будущее».

Напомним, что мероприятие проводится в целях повышения профессионализма и развития творческого потенциала работников государственной системы социальных служб округа. По этому поводу в город приехали как участники, так и их группы поддержки, члены жюри, гости конкурса. В финальном этапе участвовали специалисты разных профилей — медицинские работники, педагоги, инструкторы по труду и другие. Все они выступили, и каждое выступление оценило компетентное жюри.

В рамках конкурса следовало пройти три тура — «Визитная карточка», «Профи-класс» и «Домашнее задание», которое было посвящено теме «Эффективная реабилитация детей. Шаг в будущее». В результате были определены победители, имена которых размещены на сайте департамента общественных и внешних связей округа.