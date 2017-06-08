​Специалисты Югорского фонда капремонта провели ряд встреч в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске 5, 6, 7 июня были проведены встречи с жильцами многоквартирных домов, в которых на 2018 год запланирован капитальный ремонт.

Главным вопросом обсуждения была возможность замены программы или перенос на более поздний срок. Это возможно сделать только в течении трех месяцев после получения жильцами уведомлений о капремонте в их доме в 2018 году. Замену работ нужно производить в рамках запланированной на капремонт суммы и после рассмотрения такой необходимости на специальной комиссии, которая создана при администрации каждого муниципального образования.

В Ханты-Мансийске планируется отремонтировать 74 многоквартирных дома на общую сумму в 560 млн. рублей.

За последний месяц специалисты фонда провели 12 встреч с жителями автономного округа, посетив 8 муниципальных образований. Среди них крупнейшие муниципалитеты округа: Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск.