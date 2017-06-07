​Наталья Комарова пригласила послов Африки на новогодние праздники в Ханты-Мансийск

В рамках IX Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который проходит в Ханты-Мансийске, губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с дипломатическим корпусом стран Африки.

Главный вопрос, который поднимался на этой встрече, это сотрудничество со страной: «Мы знаем, что в странах Африки один из самых перспективных и быстро растущих IT-рынков, - отметила Комарова. - Согласно оценкам экспертов, Африка в ближайшие годы наравне со странами Азиатско-Тихоокеанского региона станет основным драйвером мирового роста IT-технологий в сфере интернет-телефонии и систем передачи данных».

В ходе встречи особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования. В настоящее время в России обучаются порядка 10 тысяч граждан африканских стран. В образовательных организациях высшего образования Югры обучаются более 500 иностранных студентов, однако среди них нет студентов из Африки. Наталья Комарова выразила надежду на то, что этот дисбаланс может и должен быть исправлен.

В свою очередь послы поблагодарили за прием и выразили желание сотрудничать с Ханты-Мансийском и еще несколькими городами, ведь в их стране имеются 470 видов минеральных удобрений, алмазы, золото, нефть. «Но мы это не добываем, что вызывает аппетит Запада. Но мы хотим развиваться. Как можно сидеть на богатстве и быть бедным? К вопросу налаживания хороших отношений с Югрой мы будем подходить серьезно», - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Центрально-Африканской Республики в Российской Федерации Клод Безо.

В заключение встречи Наталья Комарова сообщила гостям, что в этом году Ханты-Мансийск получил звание Новогодней столицы России. «Формат новогодних и зимних туристических предложений будет расширен, нацелен на привлечение туристов. Мы будем также рады видеть старых друзей, каждого из вас», - отметила она.