​В Югре стартует III окружной фестиваль «PROчтение»

III окружной фестиваль «PROчтение» пройдет в Югре. Авторы этого проекта ищут новый современный русский язык общения с подрастающим поколение и привлечение к литературе детей всех регионов Югры.

В этом году на фестивале представят новые формы работы: конкурс анимационных фильмов «Вонт сурем. Таежные узоры». Объединяющей темой III фестиваля-конкурса станут сказки народов и народностей Югры, югорских писателей и сказки-победители конкурса литературного творчества «Новые сказки Югры» окружного фестиваля «PROчтение». Регистрация работ уже началось и продлится до 10 октября. В фестивале-конкурсе могут учувствовать все желающие, даже творческие объединения. В конце мероприятия выйдет диск с мультфильмами.

Среди других конкурсов — «Новые сказки Югры», «Родное слово», «Book-симпатия» и другие.

В рамках фестиваля в округе пройдут встречи российских писателей с юными читателями: они поделятся своими творческими планами, дадут свои автографы, а также ответят на интересующие детей вопросы.

Материалы проекта и ход работы фестиваля будут появляться на сайте www.raionka.ru.