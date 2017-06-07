​IT-кластер создадут в Югре

Заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев рассказал о подписании стратегического соглашения, который дало старт созданию кластера информационных технологий в Югре. Документ закрепил сотрудничество между правительством региона и окружной Торгово-промышленной палатой, региональными филиалами компаний «Ростелеком», МТС, м «МегаФон». Кроме того, в процедуре подписания участвовали представители Технопарка высоких технологий, компании «Территория инноваций», банка «Открытие», Сибирской Интернет Компанией, Югорского государственного университета.

Не менее значимое соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Югры и Ассоциацией организаций содействия развитию кластеров и технопарков. Соглашение подписано до 2030 года, это сотрудничество направлено на повышение конкурентно способности промышленного потенциала Югры.

В Ассоциацию организаций содействия развитию кластеров и технопарков входят более 55 организаций, представляющих 38 регионов во всех федеральных округах Российской Федерации. Среди них Технополис «Москва» и технопарк «Сколково».