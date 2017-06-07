​Игорь Холманских заявил, что импортозамещение в сфере IT не может быть полным

Полпред президента в УрФО Игорь Холманских на брифинге в рамках IX Международного IT-форума (напомним, он идет в Ханты-Мансийске в эти дни) рассказал, что в сфере IT невозможно полное импортозамещение.

Так он ответил на вопрос журналистов: «Не будет ли противоречить переход на российское программное обеспечение принципам свободной конкуренции?» «Никто не говорит о необходимости полностью заменять иностранный программный продукт, — подчеркнул чиновник, его слова передает admhmao.ru. — Речь идет, в первую очередь, о том, чтобы внедрять разработки отечественных специалистов в стратегически важных отраслях, например, в области государственной безопасности, где вопросы рыночной конкуренции уходят на второй план и отдается предпочтение нашим разработкам».

Кстати: В реестре отечественных программных продуктов сегодня порядка 3300 российских разработок и в каждой из основных сфер имеются конкурентные продукты.

Впрочем, вопросы конкуренции далеко не всегда являются определяющими, уверен присутствовавший на брифинге советник президента Герман Клименко: он перечислил сферы, в которых обсуждать конкуренцию не приходится, — такие, как системы ПВО или системы запуска космических кораблей в космос; важна и информационная система государства, добавил он.