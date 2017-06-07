​Села Югры активнее проходят диспансериазацию

Диспансеризация на селе набирает обороты, сообщает окружной департамент здравоохранения. Так, накануне в Центре общей врачебной практики поселка Мулымья специалисты составили план-график проведения мероприятий по диспансеризации, а также определили для медицинского персонала соответствующие задачи.

По данным департамента, на 2017 год диспансеризации подлежит 396 взрослых. Первый этап диспансеризации уже прошел 221 житель Шаимской территории Кондинского района, на второй этап направлено 168 человек, из которых 77 человек уже его завершили.

«Впервые у населения были выявлены такие заболевания как анемия, ожирение, нарушение липидного обмена, гипертоническая болезнь, органы пищеварения (гастрит), мочекаменная болезнь, заболевание глаз (глаукома), хроническая обструктивная болезнь легких, — отмечают специалисты департамента. — Выявлены следующие факторы риска: неправильное питание, табакокурение, низкая физическая активность и избыточная масса тела».

В своей практике врачи лечат жителей, а также работают над профилактикой заболеваний: разъясняют риски нарушения здоровья и рассказывают о мерах профилактики.