​Югорчанка стала лауреатом X Международного фестиваля детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!»

Жительница Югорска Анастасия Моисеева, воспитанница реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», стала лауреатом X Международного фестиваля детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу!», который проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 31 мая.

Как передает окружной департамент соцразвития, конкурс собрал талантливых исполнителей с ограниченными возможностями здоровья со всех уголков России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Шесть воспитанников «Солнышка» участвовали в отборочном заочном туре фестиваля в трех номинациях (изобразительное искусство, музыкально-исполнительское искусство (вокал), декоративно-прикладное творчество).

Анастасия Моисеевапрошла в финальный очный этап фестиваля — на гала-концерте в Санкт-Петербурге она спела песню «Кукушка». К слову, талантливая югорчанска стала Лауреатом первой степени в третий раз.