​Жители Югры сегодня обсуждают совершенствование хантыйской письменности

Сегодня, 7 июня, в столице ХМАО говорят о совершенствовании письменного хантыйского языка: расширенное заседание рабочей группы идет в конференц-зале Государственной библиотеки Югры, причем к обсуждению подключены не только специалисты, но и все интересующиеся вопросом, подчеркивает департамент образования округа.

«Современная языковая ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре характеризуется отсутствием единых правил графики и орфографии хантыйского языка», — отмечают специалисты один из самых сложных моментов обсуждения. — Алфавит хантыйского литературного языка утвержден в 1990 году, насчитывает 53 буквы для всех диалектов — тогда предполагалось, что каждый диалект будет использовать свои буквы из этого базового алфавита.

Однако единые нормы и правила написания по сей день отсутствуют: в качестве решения специалисты предложили использовать для казымского диалекта алфавит, состоящий из 29 букв, построенный по фонематическому принципу. Пока что нововведение не пользуется единогласной поддержкой населения: по данным газеты «Ханты ясанг», 40 процентов читателей говорят, что перемены в орфографии хантыйского языка не нужны, 26,2 процента вовсе уверены, что они приведут к отрицательным последствиям.

Вместе с тем, опрос департамента образования свидетельствует о другом соотношении: так, 45,7 процента респондентов уверены, что нововведения не нужны, а другая половина — 47,8 процента — оценили их положительно.