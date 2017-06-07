​Соревнования по робототехнике прошли в Ханты-Мансийске

В рамках IX Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске идут соревнования среди юных робототехников и квадропилотов, сообщает пресс-служба Регионального молодежного центра. Накануне и сегодня в соревнованиях по мобильной робототехнике «КвантоБоты» и в «Dronracing» участвуют команды из Югорска, Сургута, Нефтеюганска и Ханты-Мансийска.

Так, Ханты-Мансийск и Нефтеюганск представляют воспитанники «Кванториума», которые будут соревноваться в трех направлениях — обслуживание трубопровода, монтаж буровой вышки и преодоление полосы препятствий.

Дополнительная сложность в том, что участники должны собрать и запрограммировать роботов на месте. Энтузиастов, готовых взяться за такое задание, набралось немало: в соревнованиях участвуют 11 команд.