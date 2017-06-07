​Наталья Комарова рассказала об участии цифровых технологиях в развитии ТЭК

Открытие IX Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС состоялось накануне в столице Югры. Как напоминает департамент общественных и внешних связей Югры, в работе форума участвуют не только региональные чиновники, но и федеральные — среди них полпред президента в УрФО Игорь Холманских, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и советник президента Герман Клименко и другие.

Гостей встретила губернатор округа Наталья Комарова: форум стартовал с пленарного заседания, по итогам которого глава региона поведала журналистам о том, насколько важны сегодня цифровые технологии для развития экономики региона. «От нефтяных компаний, серьезно работающих на международном рынке, ранее чем от других отраслей потребовалось внедрение самых современных технологий, — рассказала она. — Это было необходимо для того, чтобы сохранить конкурентоспособность и долю РФ на ТЭКовском рынке. Югорчане уже знают об умных месторождениях, сегодня же речь идет о работе с трудно извлекаемыми запасами, где без новых технологий, просто невозможно обеспечить экономически обоснованную рентабельность при разработке транспорта и переработке углеводородного сырья, в данном случае жидкого углеводородного сырья. Это совершенно очевидно».

Так же очевидно должно быть и соответствие любых технологий экологическим стандартам: «Все, что имеет отношение к охране окружающей среды, основано исключительно на инновационных технологиях, — подчеркнула Комарова. — Если оценивать вклад отраслей народного хозяйства в развитии цифровой экономики в Югре, то ТЭК можно отнести к тем, кто является локомотивом этого движения. Кроме того, все бережливые технологии, которые мы внедряем на предприятиях и в государственном управлении, прежде всего, основаны на цифровом подходе», — таким образом, промышленные предприятия и госуправление, по сути, находятся на одной платформе.