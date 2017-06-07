​Югорский фонд капремонта начал отбор подрядчиков

Подрядчики по проведению капитального ремонта домов в Югре определятся в ближайшее время: Югорский фонд капремонта начал предварительный отбор в соответствующий реестр. Как сообщает пресс-служба фонда, сейчас идет сбор заявок от строительных организаций, который завершится к 20 июня. После чего все заявки рассмотрит комиссия, куда войдут сотрудники исполнительных органов власти Югры, представители общественности и специалисты фонда: они проверят профессиональный уровень подрядчиков, их соответствие требованиям законодательства, квалификация и опыт работы.

«В соответствии с постановлением РФ № 615, с 15 октября 2016 года все аукционы на проведение капитального ремонта домов во всей стране проводятся через электронные площадки, — напоминает пресс-служба Югорского фонда капремонта. — В Югре такой площадкой стала «Росэлторг». Чтобы принять участие в торгах, подрядчикам необходимо пройти предварительный отбор, то есть подтвердить свои профессиональные навыки и войти в реестр квалифицированных подрядных организаций. Такой порядок отбора призван оградить собственников от нерадивых подрядчиков».

Кстати: Сейчас в реестре находится 114 подрядчика, которые зарегистрированы как в округе, так и на территории других регионов: соотношение составляет 87 к 27.

Отбор проводится по четырем направлениям работ: в Югорском фонде капремонта оценивают возможности кандидатов в оценке технического состояния и проектировании капремонта многоквартирных домов, в том числе лифтов, собственно в капремонте многоквартирных домов, а также в оказании услуг по строительному контролю и выполнении работ по ремонту лифтов.