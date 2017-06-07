​Ханты-Мансийская таможня за полгода обнаружила тонну «санкционных» продуктов

Ханты-Мансийская таможня напомнила бизнесменам и пользователям о списке стран, из которых в Россию запрещен ввоз товаров массового потребления. Это сделано «в целях защиты национальных интересов и обеспечения безопасности Российской Федерации», напоминает пресс-служба таможни. Напомним, что соответствующие санкции утверждены президентом РФ. Под них попадают отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В перечень стран, из которых запрещен ввоз товаров, включены:

- Страны Европейского союза (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция, Эстония);

- Соединенные Штаты Америки;

- Канада;

- Австралия;

- Королевство Норвегия;

- Украина;

- Республика Албания;

- Черногория;

- Республика Исландия;

- Княжество Лихтенштейн;

- Турецкая Республика.

Таможенники напоминают, что ввезенные из этих стран продукты подлежат конфискации и уничтожению: за полгода таких в Югре было обнаружено более одной тонны.