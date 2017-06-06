​В Югре идет IX Международный IT-форум

IX Международный IT-форум собрал в Югре 46 стран мира, сообщает пресс-центр правительства Югры. В нем принимают участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских, губернатор Югры Наталья Комарова, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, консулы Франции, Африки, Армении, Индии, Китая, Мадагаскара, республики Бенин, а также главы профильных ведомств и министерств из Вьетнама, Шри-Ланки, Казахстана, Белоруссии и других государств.

На церемонии открытия участники выслушали приветственное слово министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова: он отметил, что страны БРИКС и ШОС все больше сближает общее стремление к укреплению мира и продвижению позитивной повестки дня в мировых делах и выработке оптимальных путей развития.

А Наталья Комарова отметила, что по итогам прошлого года Югра поднялась до третьего места в рейтинге Минкомсвязи России по уровню развития информационного общества и электронного правительства, пропустив вперед лишь Москву и Санкт-Петербург. «Одна из стратегических сессий нынешнего форума будет посвящена импортозамещению информационных технологий, так что опыт нашего округа может быть использован как интересный кейс», — добавила глава региона.

В рамках форума пройдет дискуссия по одной из самых актуальных тем современности — кибербезопасности. Эксперты выступят на Международной конференции по информационной безопасности «Инфофорум — Югра», посвященной международному сотрудничеству в этой сфере, инициативам государства, общества и бизнеса. «Югра готова стать пилотной площадкой по реализации всех связанных с информационной безопасностью инициатив и открыта для ваших предложений», — резюмировала Наталья Комарова.

В ходе брифинга для журналистов директор департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин отметил, что в этом году в работе форума примут участие государства — участники ОДКБ. Он также рассказал журналистам, что в регионе создан Научно-исследовательский институт информационных технологий, единственный в своем роде.

Работа форума продлится два дня и завершится 7 июня.