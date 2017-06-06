​Югра улучшила позиции в рейтинге устойчивости регионов

ХМАО укрепил позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов, который традиционно представляет фонд «Петербургская политика».

Так, округ получил 7,7 балла: эксперты связывают показатели с тем, что губернатор региона Наталья Комарова в течение года активно налаживала связи с представителями бизнеса, включая встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, генеральным директором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым, а также с руководством «Газпром трансгаз Югорск».

К слову, с Газпромом связан и негативный фактор, повлиявший на оценку округа: напомним, что среди событий региона — ожидающийся осенью 2017 года перевод аппарата управления ООО «Газпром Переработка» из Сургута в Санкт-Петербург.

Тюменская область состоит в той же группе, что ХМАО: она сохранила показатели с прошлого месяца и получила в мае 7,8 балла. Авторы рейтинга отметили одобрение комиссией Минсельхоза РФ субсидии для поддержки тепличного проекта «Тюмень-Агро». Лидером исследования по «Тюменской матрешке» стал Ямал, набравший 8,3 балла, — так же, как и месяцем ранее. Субъект входит в группу регионов с максимальной устойчивостью. Авторы рейтинга отметили старт проекта «Будущее Арктики», цель которого — убрать и вывезти весь брошенный бытовой мусор, накопленный в период промышленного освоения региона, и планы Росавтодора по строительству новой трассы, которая свяжет Тюмень и Салехард.