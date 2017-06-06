​Югорчане отправились на международный форум «Алтай. Точки Роста»

Жители Югры поехали на Алтай, передает департамент образования региона: с 4 по 10 июня там идет международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста». Югорчане Александра Джанаева, Вера Акуличева, Ян Ткачук и Артем Щепотьев в Белокурихе представят проекты социальной направленности.

Отметим, что образовательная программа «Алтай. Точки Роста — 2017» включает четыре направления: «Ты — предприниматель», «Менеджмент», «Социальные технологии», «Творчество», они представлены на 22 площадках. Кроме того, планируется запуск еще нескольких площадок, среди которых «Спортивный менеджмент» и «Учительская». К слову, Артем Щепотьев работает как раз на площадке «Спортивный менеджмент». «Александра Джанаева будет выступать с проектом «Компетентностный подход в формировании экологической культуры студентов», Вера Акуличева представит проект «Общественное объединение «Федоровская молодежь». А Ян Ткачук с проектом «Социальные перевозки «Дети Югры» поднимет тему, требующую особого внимания», — отмечает пресс-служба департамента.

Всего же работать на форуме будут более полутора тысяч человек из разных регионов России и даже из других стран.