​Югорчане с инвалидностью примут участие в конкурсе «Ты можешь больше»

Лето в Югре стартовало вместе с новым творческим конкурсом, который объявил Центр адаптивного спорта. С 1 июня началось мероприятие «Ты можешь больше», посвященное XX Спартакиаде Югры среди людей с инвалидностью.

В его рамках будут действовать три номинации, в которых можно соревноваться: это «Лучший мотивационный рисунок», «Лучшее мотивационное стихотворение» и «Лучший мотивационный постер».

Всем желающим принять участие можно сначала зайти на сайт Центра адаптивного спорта Югры и ознакомиться с положением конкурса.

Отметим, что после завершения конкурса во время юбилейных стартов будет оформлена выставка из представленных работ: она будет мотивировать участников состязаний к новым достижениям спортивных высот.