​Югорчане с инвалидностью примут участие в конкурсе «Ты можешь больше»

Лето в Югре стартовало вместе с новым творческим конкурсом, который объявил Центр адаптивного спорта. С 1 июня началось мероприятие «Ты можешь больше», посвященное XX Спартакиаде Югры среди людей с инвалидностью.
В его рамках будут действовать три номинации, в которых можно соревноваться: это «Лучший мотивационный рисунок», «Лучшее мотивационное стихотворение» и «Лучший мотивационный постер».
Всем желающим принять участие можно сначала зайти на сайт Центра адаптивного спорта Югры и ознакомиться с положением конкурса.
Отметим, что после завершения конкурса во время юбилейных стартов будет оформлена выставка из представленных работ: она будет мотивировать участников состязаний к новым достижениям спортивных высот.
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Марина Филоненко, начальник отдела оперативного контроля Сургутской ИФНС // ONLINE 8 июня в 10:00