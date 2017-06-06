​Югорский омбудсмен посетила Урайскую больницу

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова побывала в Урае. Там она посетила ряд медицинских учреждений, среди которых — стационар и городская поликлиника БУ «Урайская городская клиническая больница».

Как отмечает пресс-служба больницы, омбудсмен поговорила с и.о. главного врача больницы Вячеславом Ходыревым и заместителями руководителя: с ними она обсудила качество и доступность медицинской помощи, вопросы лекарственного обеспечения, взаимодействия со страховыми медицинскими организациями. Специалисты провели небольшую экскурсию по учреждению, во время которого гостья пообщалась с пациентами. В итоге сошлись на том, что городу необходим новый корпус больницы.