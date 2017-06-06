​Тысяча югорчан в этом году будет обучена компьютерной грамотности

Азы компьютерной грамотности освоят порядка тысячи жителей Югры, передает окружной департамент информтехнологий. До этого уже девять групп слушателей бесплатной программы «e-citizen – Электронный гражданин» уже завершили обучение: это 63 жителя, которые уже получили именные сертификаты «паспорт электронного гражданина».

Костяк этой аудитории — пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья: именно они, по статистике, испытывают наибольшую потребность в освоении компьютерной грамотности. В ходе обучения они учатся работать с текстовыми документами и таблицами, искать необходимую информацию в интернете — в первую очередь, на ресурсах по социальному и пенсионному обеспечению, оплате услуг ЖКХ и использованию информационно-правовых систем. Бонусом стало обучение общению через электронные средства: электронную почту, Skype и соцсети.