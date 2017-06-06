​XXI телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить» стартовал в Югре

В Ханты-Мансийске состоялось открытие 21-го телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить». В церемонии приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова.

На несколько дней Ханты-Мансийск превратился в телевизионную и экологическую столицу, в которой можно увидеть самые актуальные темы для отечественной и зарубежной кинодокументалистики. Важно отметить, что тема фестиваля меняется каждый год.

Приветствуя участников и гостей мероприятия, губернатор заметила, что открытие выпало на Всемирный день окружающей среды, и поэтому темой фестиваля стало «Единение человека с природой». В этом году, кстати, он стал самым масштабным: в нем принимают участие более 900 работ из 88 стран мира.

Участников ждет насыщенная программа: помимо показов кино, это мастер-классы, круглые столы, презентации телеканалов и проектов экологического направления. А в завершение на территории перед Государственным художественным музеем Югры будет открыт его символ – бронзовая гагара.