​На летнем фестивале ГТО победителями стали мегионцы

Юные атлеты из Мегиона стали победителями регионального этапа летнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Напомним, что в фестивале участвовали 11-15-летние школьники из 16 муниципальных образований округа. Они в течение трех дней соревновались в беге на 60 метров, прыжке с места в длину, метании мяча, подтягивании, сгибании и разгибании рук, плавании на 50 метров, а в завершение фестиваля выясняли, какая команда сильнейшая в эстафете ГТО. Кстати, в эстафете третье место занял Сургут.

«ГТО — это целая система, которая вовлекает в свою орбиту, начиная с дошколят и заканчивая возрастными участниками, — прокомментировал на церемонии закрытия фестиваля директор департамента физической культуры и спорта округа Игорь Губкин. — Виктор Башмаков получил золотой значок ГТО 11 ступени. Это замечательный пример для подрастающего поколения, как нужно жить, как нужно трудиться, как нужно быть готовым к труду и обороне».

«Я рада, что комплекс ГТО возобновили, больше ребят стало заниматься спортом. Это очень хорошо. Потому что дети это наше будущее и на следующий год я собираюсь тоже сдать на золотой значок ГТО», — добавила также прибывшая на церемонию биатлонистка Югры и России Светлана Слепцова.

Отметим, что помимо мегионцев в тройке лидеров — юные атлеты Радужного и Ханты-Мансийска. Они войдут в сборную Югры, которая отправится на Фестиваль ГТО в Крым: он пройдет в октябре.