​За нарушениями алкогольного законодательства в интернете будут следить югорские кибердружины

Алкогольное законодательство в интернете будут блюсти кибердружины из Югры, сообщает пресс-центр правительства округа: об этом говорилось накануне на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Напомним, что сейчас запрещена продажа алкоголя ночью, однако в интернете без труда можно обнаружить сервисы, действующие по принципу «купи брелок — получи в подарок бутылку коньяка». Для того, чтобы выявлять подобные сервисы, в округе привлекут растущие силы уже сформированных в округе кибердружин.

Это должно улучшить показатели профилактики алкоголизма в округе. Впрочем, и без этого они свидетельствуют о снижении увлечения югорчан спиртным: за последние пять лет уровень потребления алкоголя на одного человека в округе сократился с десяти литров до 8,8 литра, а число смертельных отравлений алкоголем в 2016 году снизилось со 195 до 176 случаев. «Однако примерно каждые два дня мы теряем по человеку, — отметила губернатор Наталья Комарова. — Эта статистика сопоставима с потерями, которые мы несем от дорожно-транспортных происшествий. Такое число смертей является совершенно недопустимым, требует консолидации усилий всех и каждого для противостояния угрозе».