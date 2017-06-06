​Этим летом в Югре будут доступны 10 туристических маршрутов

Десять этнографических туристических маршрутов откроются в Югре этим летом для россиян и зарубежных гостей, рассказал заместитель начальника Управления туризма департамента промышленности региона Дмитрий Савватеев.

Впрочем, как передает пресс-центр правительства округа, пока неизвестно, когда откроется хотя бы один из них: «Конкретных дат никто не устанавливает — все очень индивидуально, — говорит чиновник. — Уже сейчас можно забронировать тур и в назначенный день вас увезут не только в традиционные, но и в искусственно воссозданные места ведения хозяйства коренных малочисленных народов Югры».

Среди мест, которые будут привлекать туристов, — промысловое стойбище «Лук-Яун» на берегу озера Качнылор в Сургутском районе, родовое угодье Степана Кечимова в районе Когалыма, деревня Русскинская Сургутского района с музеем Природы и Человека имени Александра Павловича Ядрошникова, база «Рыболов-Профи» на берегу реки Тром-Аган.

Все они будут предлагать отдых с уклоном в этнографию: однако предполагается открыть и специфический нефтяной тур — «Ойл-тур» предполагает посещение Нижневартовска, музеев, Самотлорского нефтяного месторождения и школы буровых мастеров.

В прошлом году Югра приняла 530 тысяч человек, из них 15 тысяч занимались этнотуризмом. Турпоток должен быть увеличен вдвое в течение ближайших четырех лет, прокомментировал цифры заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев.