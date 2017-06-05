​Сразу две дороги введут в эксплуатацию в Югре в 2017 году

Две дороги будут введены в строй в этом году в Югре: одна в Кондинском районе, вторая — в Нижневартовском районе, сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Ход их строительства глава региона Наталья Комарова накануне проинспектировала в онлайн-режиме.

Подъездную дорогу к деревне Сотник Кондинского района строят с декабря 2015 года. Готовность дорожного покрытия на сегодня составляет 67 процентов, устройство обочин выполнено на 77 процентов, говорит заместитель главы муниципалитета Сергей Боенко. «Все работы ведутся даже с небольшим опережением графика», — заверил он, а губернатор ответила, что срок сдачи объекта (декабрь этого года) не вызывает опасений. «Вместе с этим, необходимо уже сейчас продумать организацию круглогодичного автобусного сообщения с населенным пунктом, — поставила она новые задачи. — Важно, чтобы время и периодичность движения общественного автотранспорта удовлетворяла потребность жителей деревни».

Подъездную дорогу к селу Большетархово Нижневартовского района не строят, а реконструируют: длина этого участка превышает 13 километров, и «готовность земляного полотна составляет 75 процентов, дорожной одежды — 65 процентов, — отчитался глава района Борис Саломатин. — Работы ведутся согласно графика. Для полного выполнения работ средства предусмотрены». Объект должен быть сдан в сентябре этого года. Следующая проверка на нем намечена на август.