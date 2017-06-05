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​Реновация флота запущена в Югре

Вопросы реновации флота в Югре обсудили накануне чиновники департамента дорожного хозяйства и транспорта на борту теплохода «Виктор Черномырдин». Как передает пресс-центр правительства округа, также говорили о перспективах развития АО «Северречфлот».

По данным директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Валерия Фомагиина, в прошлом году в целом по России было перевезено 3,8 миллиона пассажиров, 350 тысяч человек при этом приходится на «Северречфлот». Несмотря на то, что компания занимает лидирующие позиции по перевозкам и по обеспечению транспортного сообщения труднодоступных поселений, половина ее судов уже старше 30 лет. Только 13 процентов судов не достигли десятилетнего возраста.

Чтобы закупить новые, требуются средства. Их будут привлекать в рамках Стратегии развития компании на 2016-2030 годы, которая, как сообщил генеральный директор АО «Северречфлот» Сергей Шептун, уже разработана.

По его словам, в этом году ожидается увеличение показателя перевозок: может добавиться до 20 тысяч пассажиров. Для улучшения обслуживания жителей поселка Кышик компания приобрела судно на воздушной подушке «Нептун», также в этом году планируется купить еще четыре подобных судна.


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Сегодня в 12:04, просмотров: 125, комментариев: 2


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:34
выучили новое слово. сейчас начнут все подряд "реиновировать"
то везде было "нано", вое время новые тренды!
Гвоздь Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 13:16
А собачка в Порту так и весит?

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