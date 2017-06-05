​Темой летнего «ПикникХМ» станут мечты

Этим летом в Ханты-Мансийске на Иртышской набережной будут работать десять тематических площадок: спортивная, детская, образовательная, туристическая, Аллея мастеров, зона питания и сцену, на которой будут выступать творческие коллективы города и района. Вход и все активности останутся бесплатными, гостей на третьем городском пикнике ждут 15 июля с 12.00 до позднего вечера. Темой нового ПикникХМ станут мечты, рассказали в пресс-службе администрации города.

В ряды волонтеров мероприятия может записаться каждый в группе Пикника во «ВКонтакте» , там же можно подать заявку в ряды партнёров или спонсоров.

Городской Пикник в Ханты-Мансийске проходит при поддержке компании «Газпромнефть-Хантос» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Также поддерживает инициативную группу молодых людей и администрация города Ханты-Мансийск.

Следить за развитием событий можно в соцсетях по хэштегу #ПикникХМ и на официальном сайте мероприятия.