​Музей геологии, нефти и газа представит выставку «Техника – двигатель прогресса. Телефон»

Музей геологии, нефти и газа представляет выставку «Техника – двигатель прогресса. Телефон», на которой будет представлено более 80 предметов музейного фонда из коллекции истории техники, фотодокументы. Посетители узнают историю развития телефонных аппаратов и о развитии телефонной связи в Югре.
«Югорчане увидят линейку
телефонных аппаратов от 1960-х годов до
современных стационарных устройств,
поймут расхожую фразу давних времён:
«Не слушай ртом, не говори ухом». Именно
это указание было написано в инструкции
по применению к одному из предметов,
представленных на экспозиции», -
рассказали в пресс-службе музея.
«Техника – двигатель прогресса. Телефон» ждёт своих посетителей до 30 июля.
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