​Музей геологии, нефти и газа представит выставку «Техника – двигатель прогресса. Телефон»

Музей геологии, нефти и газа представляет выставку «Техника – двигатель прогресса. Телефон», на которой будет представлено более 80 предметов музейного фонда из коллекции истории техники, фотодокументы. Посетители узнают историю развития телефонных аппаратов и о развитии телефонной связи в Югре.

«Югорчане увидят линейку телефонных аппаратов от 1960-х годов до современных стационарных устройств, поймут расхожую фразу давних времён: «Не слушай ртом, не говори ухом». Именно это указание было написано в инструкции по применению к одному из предметов, представленных на экспозиции», - рассказали в пресс-службе музея.

«Техника – двигатель прогресса. Телефон» ждёт своих посетителей до 30 июля.