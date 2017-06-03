​Волонтеры научат воспитанников детского дома «Радуга» делать кукол

1, 2 и 5 июня на площадке комплексного центра социального обслуживания населения «Светлана» мастера Центра ремесел вместе с волонтерами «серебряного возраста» проведут для воспитанников детского дома «Радуга» и для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, цикл мастер-классов, посвященных традиционному искусству обских угров.

«Это второй этап проекта окружного Центра народных художественных промыслов и ремесел «Мудрость золотых рук», - рассказали в Центре народных художественных промыслов и ремесел. - В рамках проекта пожилые люди, прошедшие первый этап, подготовку в творческой школе Центра ремесел, станут волонтерами и наставниками для детей и подростков».

Участники познакомятся с такими направлениями традиционной ремесленной культуры народов Севера, как ткачество и плетение, работа с глиной, узорное вязание, роспись юганской бересты и одним из самых любимых и естественных для детей занятий – изготовлением кукол.

Также творческие лаборатории для детей, посещающих летний лагерь при средней школе деревни Шапша, пройдут с 19 по 21 июня.