​Югра — лучший регион страны по готовности привлечения инвестиций в ЖКХ

Югра возглавила рейтинг готовности к привлечению частных инвестиций в сферу ЖКХ регионов Российской Федерации. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума журналистам рассказал глава Минстроя России Михаил Мень, сообщается на сайте правительства округа.

На втором месте находятся Волгоградская область, на третьем Санкт-Петербург. Регионы, занявшие лидирующие позиции в рейтинге, достигли показатели по утверждению программ комплексного развития, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 100 процентов. Об инвестиционной привлекательности сферы ЖКХ в этих субъектах свидетельствуют реализуемые на их территории инвестиционные проекты.

Минстрой России составляет рейтинг готовности субъектов РФ к привлечению частных инвестиций с 2015 года. В исследовании принимают участие все 85 субъектов РФ. В числе 12 основных критериев оценки привлекательности регионов для потенциальных инвесторов - проработка и реализация регионами решений, направленных на создание условий по привлечению частных инвестиций в ЖКХ. Также на результаты влияет объем частных инвестиций по проектам государственно-частного партнерства на конец отчетного периода, утвержденные инвестиционные программы регулируемых организаций, наличие конкурсов на передачу объектов в концессию, и доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений.