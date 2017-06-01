Несколько предприятий Югры в 2016 году незаконно сбросили более 1,5 млн кубометров сточных вод

В 2016 году ряд коммунальных предприятий Югры незаконно сбросили в водные объекты более 1,5 млн кубометров сточных вод, содержащих загрязняющие вещества. Нарушения выявили сотрудники региональной природоохранной прокуратуры в ходе проверки соблюдения законодательства об охране водных объектов.

«В ходе надзорных мероприятий выявлены факты нарушений закона при осуществлении сброса сточных вод на территории Ханты-Мансийского, Октябрьского, Нефтеюганского, Кондинского, Сургутского районов и Лангепаса», - уточняется на сайте окружного надзорного ведомства.

В указанных населенных пунктах ООО «Промышленные информационные технологии», ООО «Приобьстройгарант», МУП «ТО УТВиВ №1» МО Сургутский район, Пойковское МУП «Управление тепловодоснабжения», ООО «РН-Юганскнефтегаз», МП «ЖЭК-3» МО Ханты-Мансийский район и ООО «Междуреченские коммунальные системы» осуществляется эксплуатация канализационных очистных сооружений с последующим сбросом сточных вод в водные объекты. «При этом в нарушение действующего законодательства сточные воды сбрасываются в отсутствии необходимых разрешений на сброс загрязняющих веществ, а также без утвержденных в установленном порядке нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов», - отметили в ведомстве.

По итогам проверки природоохранный прокурор обратился в суды по месту регистрации юридических лиц с исками об обязании устранения выявленных нарушений закона. Судами округа все иски рассмотрены и удовлетворены. Фактическое исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.